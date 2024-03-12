Песков заявил о террористической активности Киева

Такими словами он прокомментировал атаки украинских беспилотников и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о террористической активности Киева. Об этом сообщает RT.

Такими словами он прокомментировал атаки украинских беспилотников и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Отмечается, что наши военные делают все необходимое для защиты страны.

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима», — сообщил Песков.