Павел Малков и глава МЧС Александр Куренков вручили награды пожарным и спасателям

Также профессиональным подразделениям рязанского МЧС и пожарным добровольцам вручили ключи и сертификаты от новой спецтехники.

Павел Малков и глава МЧС Александр Куренков вручили награды пожарным и спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Павел Малков и Александр Куренков поблагодарили сотрудников МЧС за самоотверженную службу, отличившимся работникам службы вручили региональные и ведомственные награды. Также профессиональным подразделениям рязанского МЧС и пожарным добровольцам вручили ключи и сертификаты от новой спецтехники. Всего передано 10 машин различного назначения, в том числе автомобили повышенной проходимости для отдела надзорной деятельности и поисково-спасательной службы на воде, два прицепа с оборудованием для тушения пожаров для добровольцев. В ближайшее время вся техника будет поставлена на боевое дежурство.

«Вы постоянно совершенствуете свои знания и навыки, чтобы своевременно прийти на помощь. А ваши инициатива и решительность — залог успешного выполнения любой задачи, уверенность граждан в том, что к ним готовы прийти на помощь в любую минуту и в любой ситуации. Хочу отметить работу правительства Рязанской области в вопросах развития пожарной охраны в регионе. Вся новая техника, которая передана сегодня, в ближайшее время будет поставлена на боевое дежурство», — сказал Куренков.

Он отметил, что министерство продолжит оснащение регионов современной техникой. Согласно Указу Президента РФ эта работа запланирована до 2030 года.

Павел Малков отметил, что регион на системной основе проводит работу по укреплению базы противопожарной службы.

«Задач много. Вместе их решаем. У региона с МЧС выстроено эффективное командное взаимодействие. Спасибо за внимание к нашему региону, за поддержку Рязанской области абсолютно во всем. Будем использовать все возможности, чтобы и дальше наращивать потенциал, технические возможности подразделений. И, конечно, современная спецтехника всегда востребована. Дальше будем только усиливать нашу работу по всем направлениям», — подчеркнул губернатор.

Также глава МЧС России совместно с Павлом Малковым проинспектировал организацию работы центрального пункта пожарной связи, который является основой реагирования территориального подразделения ведомства, и центра управления в кризисных ситуациях, где в круглосуточном режиме отслеживают обстановку в регионе. В испытательной пожарной лаборатории специалисты наглядно продемонстрировали, как проводятся научные исследования в области пожарной безопасности. В пятой пожарно-спасательной части «Управления договорных подразделений № 2» была продемонстрирована современная пожарная техника для тушения пожаров на объектах по производству и транспортировке нефтепродуктов.