Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
-1°
Срд, 13
-1°
Чтв, 14
ЦБ USD 90.88 0.25 13/03
ЦБ EUR 99.36 0.23 13/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
Вчера 13:27
1 705
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 653
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 242
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В отраслевом Профсоюзе рассказали о результатах конкурса «Медицинские династии Рязанской области»

В Год семьи курс на поддержку и укрепление семейных ценностей выходит на новую высоту. Семья становится не просто ячейкой общества, а главной движущей силой его трансформации в сторону укрепления связи поколений — это воплощение традиций заботы о младших и почитания старших.

Интерес к сохранению наследия прошлых поколений вдохновил специалистов областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ к проведению регионального конкурса «Медицинские династии Рязанской области». В 2023 году конкурс был приурочен ко Дню медицинского работника. Всем участникам в торжественной обстановке были вручены памятные подарки от областной организации Профсоюза.

Богатый исторический материал нескольких поколений семей рязанских медиков вызывает неподдельный интерес. Вот и вчера Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил представителю одной из старейших медицинских династий Благодарственное письмо.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения наградили семью Сауткиных, отдавшую отрасли здравоохранения 515 лет.

Краткая историческая справка о еще 15 славных медицинских династиях — участниках профсоюзного конкурса дана в сувенирном издании областной организации Профсоюза. С согласия представителей семей выдержки из неё будут опубликованы в официальном интернет-сообществе областной организации. Работа по сбору и обработке материалов об истории медицинских семей продолжается.