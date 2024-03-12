В отраслевом Профсоюзе рассказали о результатах конкурса «Медицинские династии Рязанской области»

В Год семьи курс на поддержку и укрепление семейных ценностей выходит на новую высоту. Семья становится не просто ячейкой общества, а главной движущей силой его трансформации в сторону укрепления связи поколений — это воплощение традиций заботы о младших и почитания старших.

Интерес к сохранению наследия прошлых поколений вдохновил специалистов областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ к проведению регионального конкурса «Медицинские династии Рязанской области». В 2023 году конкурс был приурочен ко Дню медицинского работника. Всем участникам в торжественной обстановке были вручены памятные подарки от областной организации Профсоюза .

Богатый исторический материал нескольких поколений семей рязанских медиков вызывает неподдельный интерес. Вот и вчера Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил представителю одной из старейших медицинских династий Благодарственное письмо.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения наградили семью Сауткиных, отдавшую отрасли здравоохранения 515 лет.