Обвиняемый в убийстве рязанского бизнесмена помилован из-за участия в СВО

В понедельник, 11 марта, в Рязанском областном суде прошло рассмотрение уголовного дела.

Обвиняемый в убийстве рязанского бизнесмена помилован из-за участия в СВО. Об этом сообщает « РН ».

В понедельник, 11 марта, в Рязанском областном суде прошло заседание по уголовному делу Александра Рогачева, которого обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Громова.

Отмечается, что Романа Милюхина, который также является одним из фигурантов, помиловали.

Напомним, что в 2021 году суд огласил приговор в отношении Милюхина, признанного виновным в убийстве бизнесмена Алексея Громова, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему назначили наказание 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, еще один участник дела Андрей Виноградов, отправился в зону СВО еще в прошлом году.

Фото: «Рязанские новости».