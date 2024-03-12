NYT: Россия превосходит Киев в борьбе с беспилотниками
Отмечается, что средства РЭБ против БПЛА стали главным элементом в арсенале ВС РФ.
Россия превосходит Киев в борьбе с беспилотниками. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The New York Times.
Отмечается, что средства РЭБ против БПЛА стали главным элементом в арсенале ВС РФ.
У российской армии большое количество оборудования для подавления, способного гасить украинские сигналы, вещая на тех же частотах.
Кроме того, как отмечает издание, у России лучше координация между военными на фронте.