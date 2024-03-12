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NYT: Россия превосходит Киев в борьбе с беспилотниками
Отмечается, что средства РЭБ против БПЛА стали главным элементом в арсенале ВС РФ.

Россия превосходит Киев в борьбе с беспилотниками. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что средства РЭБ против БПЛА стали главным элементом в арсенале ВС РФ.

У российской армии большое количество оборудования для подавления, способного гасить украинские сигналы, вещая на тех же частотах.

Кроме того, как отмечает издание, у России лучше координация между военными на фронте.