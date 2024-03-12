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На застраиваемой территории бывшего шпалозавода появится школа и детсад

На застраиваемой территории шпалозавода появится школа и детсад. Об этом сообщили депутат рязанской гордумы Александр Чайка и депутат облдумы Александр Шевырев, которые вместе с представителями общественности и СМИ приехали посмотреть на работы. Присутствующим показали, что загрязненный грунт начали срезать и складировать в бурты, которые находятся там же, на территории.

Как рассказал управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич, на стадии получения разрешения строительства был разработан проект рекультивации, в ходе которого будет исследован весь земельный участок, находящийся под застройкой. Собранный грунт пока не вывозится, а складывается в бурты общим объемом около 10 000 кубических метров. Сейчас проводятся дополнительные лабораторные исследования грунта на предмет его опасности, чтобы принять решение, куда именно его вывозить.

Депутаты отметили, что сопровождают проект с начала реализации, контролируют работы. По мнению Александра Чайки, с приходом на территорию бывшего шпалозавода компании «Зеленый сад», начнется перспективное развитие местности, «Борки будут иметь совсем другой вид».

Шевырев и Чайка подчеркнули, что сейчас первостепенен экологический вопрос. После того, как компания пройдет все стадии, начиная с определения опасности грунта, грунтозамещения до строительства, «Борки будут одним из лучших мест Рязани».

На территории появится школа на 1100 мест и детсад на 250 мест. Как сообщил Александр Чайка, сейчас готовится проектно-сметная документация по школе и детскому саду, чтобы в сжатые сроки попасть в федеральную программу «Стимул».

"Я думаю, все получится. Когда бизнес работает вместе с властью и при поддержке власти всегда, все делается быстрее и делается лучше, оперативнее", — рассказал депутат. Его поддержал Александр Шевырев: «Федеральная поддержка такого большого проекта обязательно должна быть».

Напомним, на территории бывшего шпалозавода началась реализация проекта по среднеэтажному строительству, включающему в себя благоустройство набережной, строительству детсада и школы.