На Украине потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Заявление сделал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

На Украине потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить помогать Москве «уклоняться» от международных санкций.

Арахамия предложил шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди них — освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Россией.