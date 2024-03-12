На ГРПЗ определили лучших рационализаторов и изобретателей

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) подвели итоги рационализаторской и изобретательской деятельности за 2023 год. По итогам года экономический эффект от внедрения предложенных инициатив составил более 7 млн рублей.

В рамках заводского Дня качества состоялась торжественная церемония награждения лучших изобретателей и рационализаторов по итогам 2023 года. Решением экспертной комиссии конкурса звания «Лучший изобретатель» удостоены три сотрудника предприятия: Сергей Уранов, Валерий Кабанов, Юлия Чуклина. Лучшими рационализаторами признаны семеро заводчан. Все они награждены дипломами и денежными премиями.

Например, рационализаторская деятельность заместителя начальника комплекса Максима Амелина направлена на усовершенствование конструкции многослойных печатных плат и технологии их изготовления. Он является соавтором 135 рационализаторских предложений, 29 из которых зарегистрированы в 2023 году с общим экономическим эффектом от внедрения — более 1800 тыс. руб.

Руководитель группы Юлия Чуклина является одним из разработчиков линейки электрозарядных станций «ФОРА» и соавтором художественно-конструкторских решений внешнего вида моделей «ФОРА-АС-2×22», «ФОРА-DC-2Д150», ультрабыстрой зарядной станции для электробусов. Дизайн разрабатывался не только с точки зрения эстетической привлекательности и узнаваемости бренда, позволяющей выделять продукцию ГРПЗ из широкого спектра изделий аналогичного назначения, но и эргономики.

«Рационализаторы и изобретатели вносят существенный вклад в повышение эффективности многих производственных процессов, влияющих на развитие предприятия. В 2023 году оформлено 15 заявок на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированы и получены свидетельства на 10 программ для ЭВМ. Кроме того, предприятие получило 16 охранных документов на объекты промышленной собственности. По итогам года экономический эффект от внедрения предложенных инициатив составил более 7 млн рублей. Хочу поблагодарить заводчан, активно принимающих в этом участие. Желаю творческого вдохновения, новых интересных идей, эффективных решений и дальнейших успехов на благо нашего завода», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

По итогам конкурса «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия» Почетными знаками и денежными премиями награждены семь цехов, комплексов и отделов.

В настоящее время ГРПЗ является правообладателем около 500 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых применяются в производственной практике.

В ходе мероприятия состоялось также награждение подразделений-победителей трудовых соревнований, которым присуждены классные места по итогам работы за 2023 год. Они получили дипломы, Почетные знаки и денежные премии.

На предприятии действует гибкая система мотивации работников, которая работает и в интересах работников, и в интересах предприятия. Она включает не только материально-денежные элементы, но и моральные, организационные, социальные факторы.