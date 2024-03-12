«Мармакс»: за два года спрос на кабинеты в рязанских новостройках вырос на 20%

В девелоперской компании «Мармакс» рассказали, что при выборе квартиры практически все клиенты предпочитают европейский формат — он полностью удовлетворяет потребности клиентов в эргономичном пространстве, функциональности и камерности. Особенным спросом пользуются квартиры с кабинетами, панорамным остеклением и мастер-спальней.

Принципиальном моментом, как отмечают эксперты, является наличие большой кухни-гостиной, в которой резиденты планируют проводить большое количество времени всей семьей. Интересный факт — при выборе между кухней или организации гардеробной более 70% клиентов отдают предпочтение именно просторному кухонному пространству. Учитывая данный тренд, в «Мармакс» одними из первых на региональном рынке интегрировали варианты с помещением для хранения непосредственно на кухне.

Отмечается, что изолированность и камерность — не менее важные критерии при выборе недвижимости. Такое требование в 100% действует в отношении спален, а относительно кухни мнения клиентов расходятся — некоторые предпочитают формат проходной кухни, который позволяет минимизировать количество неиспользуемой площади, другие выбирают классический вариант, при котором все помещения изолированы, а в коридоре можно реализовать настоящую галерею.

«Что касается интересных новых трендов — за несколько лет спрос на квартиры с отдельным кабинетом вырос на 20%, что связано с увеличением доли специалистов, работающих в удаленном формате. Помимо этого, практически все покупатели двух- и трехкомнатных квартир интересуются наличием мастер-спальни. Такой формат особенно откликается семьям с несколькими детьми, таким образом родители получают личное пространство, где можно поработать или отдохнуть, — комментирует генеральный директор девелоперской компании „Мармакс“ Юрий Юров. — Финальным новым трендом становится запрос на увеличенную площадь остекления в квартирах — в идеальном представлении клиента в кухне должно быть 2-3 окна. Это позволяет получить максимальное количество естественного света, визуально расширить пространство, а также насладиться панорамными видами».