Директор ЦРУ: Украина потеряет территории без существенной помощи США

Уильям Бернс отметил, что дополнительное финансирование поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах.

Украина в 2024 году потеряет значительные территории, если ей не окажут существенную помощь. ОБ этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Мнение выразил директор ЦРУ США Уильям Бернс.

Он отметил, что дополнительное финансирование от США поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, «вернуть наступательную инициативу» и вести переговоры «с позиции значительной силы».