Число погибших в ДТП с грузовиком на рязанской трассе выросло до трех

Умер водитель легковушки, врезавшейся в грузовой Mercedes.

Число погибших в ДТП с грузовиком на рязанской трассе выросло до трех. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в понедельник, 11 марта, около 19:00, на 543 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», недалеко от села Высокое.

Между собой столкнулись Mercedes, которым управлял рязанец 1988 года рождения, и Hyundai Santa fe.

В результате погибли две пассажирки легковушки 1956 и 1988 годов рождения. 40-летнего водителя Hyundai, жителя Иванова, госпитализировали. Он умер на следующий день в больнице, уточнили в ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.