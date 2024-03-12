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36-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов
Образовалась задолженность более 250 тысяч рублей.

36-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает прокуратура Ермишинского района.

Установлено, что мужчина, лишенный родительских прав, не платил алименты на содержание ребенка. Образовалась задолженность более 250 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно с испытательным сроком на один год.