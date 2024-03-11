Жителей Рязани предупредили о резких перепадах температур и гололедице

Температура воздуха по области ночью −18…−13°С, днем −3…−2°С.

Жителей Рязани предупредили о резком похолодании и гололедице. Об этом пишет Госавтоинспекция региона.

В понедельник, 11 марта, в регионе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью −18…−13°С, днем −3…−2°С.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.