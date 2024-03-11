Житель Касимова выиграл проекционный пешеходный переход
Отмечается, что место установки нового перехода будет согласовываться между организатором конкурса, победителем и администрацией Касимова.
Житель Касимова выиграл проекционный пешеходный переход. Об этом сообщает сервис «
По данным сервиса, проекционный пешеходный переход выиграл один из жителей города. Теперь он будет установлен на одном из перекрестков в Касимове.
Отмечается, что место установки нового перехода будет согласовываться между организатором конкурса, победителем и администрацией Касимова.