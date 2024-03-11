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Житель Касимова выиграл проекционный пешеходный переход
Отмечается, что место установки нового перехода будет согласовываться между организатором конкурса, победителем и администрацией Касимова.

Житель Касимова выиграл проекционный пешеходный переход. Об этом сообщает сервис «Пикабу».

По данным сервиса, проекционный пешеходный переход выиграл один из жителей города. Теперь он будет установлен на одном из перекрестков в Касимове.

Отмечается, что место установки нового перехода будет согласовываться между организатором конкурса, победителем и администрацией Касимова.