Зеленский раскритиковал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

Президент Украины раскритиковал призыв папы римского Франциска к переговорам с Россией, назвав его «виртуальным посредничеством».

Зеленский раскритиковал призыв Папы Римского к переговорам с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале 10 марта.

Президент Украины раскритиковал призыв папы римского Франциска к переговорам с Россией, назвав его «виртуальным посредничеством».

В своем обращении Зеленский заявил, что благодарен тем украинским капелланам, которые поддерживают военных «молитвой и разговором».

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тыс. км — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», ― добавил он.