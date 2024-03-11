ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении

За сутки силы ПВО РФ сбили 10 снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников.

ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки ВСУ потеряли 810 человек.

На донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшено положение по переднему краю.

За сутки силы ПВО РФ сбили 10 снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников.