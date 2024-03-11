ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении
За сутки силы ПВО РФ сбили 10 снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников.
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Также в ведомстве рассказали, что за сутки ВСУ потеряли 810 человек.
На донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшено положение по переднему краю.
За сутки силы ПВО РФ сбили 10 снарядов HIMARS и 95 украинских беспилотников.