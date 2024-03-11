ВС РФ поразили около 350 целей ВСУ под Авдеевкой
Группировка войск «Центр» поразила около 350 целей ВСУ, в том числе два пункта управления и 14 опорных пунктов противника на авдеевском направлении.
ВС РФ поразили около 350 целей ВСУ под Авдеевкой. Об этом РЕН ТВ сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Он рассказал, что группировка войск «Центр» поразила около 350 целей ВСУ, в том числе два пункта управления и 14 опорных пунктов противника на авдеевском направлении.
Также бойцы поразили до 90 позиций полевой артиллерии.
Военный отметил, что бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла более 60 ударов в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново в ДНР.
Савчук добавил, что российская ПВО сбила пять беспилотников и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.