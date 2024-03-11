В Вологодской области при пожаре погибли отец и шестилетняя дочь

Мужчина и его шестилетняя дочь погибли в результате пожара в частном доме в Соколе Вологодской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

По информации главного управления МЧС, в доме находились пять человек: бабушка, супруги и двое детей. Матери и бабушке удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего дома, мальчик 2021 года рождения с множественными ожогами был госпитализирован.

В качестве причин возгорания рассматриваются несколько версий, в том числе недостатки дымовой трубы отопительного котла и электрического оборудования.