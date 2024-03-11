В США предрекли распад НАТО
Отмечается, что идеи политиков стран НАТО отвергаются их же союзниками.
Идеи политиков стран НАТО отвергаются их же союзниками, а в дальнейшем снижение значимости альянса приведет к его распаду. Об этом заявил «
«Я думаю, что вы увидите, как НАТО распадается. Идеи Сикорского и Макрона уже были отвергнуты другими членами НАТО. И это будет продолжаться. НАТО не станет сильнее. Она будет становиться все менее и менее значимой», — сказал он
По его оценке, идея обоих политиков о военных НАТО на Украине является фантазией, обреченной на провал, а также указывает на их попытку добиться значимости.
По мнению Беннета, Россия вернет себе территории, которые исторически были ее частью.