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В США предрекли распад НАТО
Отмечается, что идеи политиков стран НАТО отвергаются их же союзниками.

Идеи политиков стран НАТО отвергаются их же союзниками, а в дальнейшем снижение значимости альянса приведет к его распаду. Об этом заявил «Известиям» бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет.

«Я думаю, что вы увидите, как НАТО распадается. Идеи Сикорского и Макрона уже были отвергнуты другими членами НАТО. И это будет продолжаться. НАТО не станет сильнее. Она будет становиться все менее и менее значимой», — сказал он

По его оценке, идея обоих политиков о военных НАТО на Украине является фантазией, обреченной на провал, а также указывает на их попытку добиться значимости.

По мнению Беннета, Россия вернет себе территории, которые исторически были ее частью.