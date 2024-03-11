В США назвали ключевое преимущество России на Украине

Представители разведки из стран — участниц НАТО назвали ключевым преимуществом на фронте то, что российская сторона производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые.

В США назвали ключевое преимущество России на Украине. Об этом пишет CNN.

Представители разведки из стран — участниц НАТО назвали ключевым преимуществом на фронте то, что российская сторона производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые.

«Похоже, Россия находится на правильном пути: страна производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ее ключевым преимуществом», — говорится в статье.

В статье отметили, что американские военные задались целью по производству 100 тысяч снарядов ежемесячно к концу 2025 года. Однако это число все равно меньше половины того, что каждый месяц производит РФ. Как отметили чиновники, «даже эта цифра сейчас недостижима».