В Рязанской области засняли двух лосей, перебегавших дорогу

На автодороге Лакаш-Орехово.

В Спасском районе на автодороге Лакаш-Орехово засняли двух лосей. Об этом рассказали в группе Спасского лесничества «ВКонтакте».

"Поведение животных часто непредсказуемо, и действовать придется по ситуации. Если вы видите лосей на дороге, замедлите скорость или остановитесь полностью. Не подавайте громких звуков. Они могут напугать животное и заставить его реагировать импульсивно. Подождите, пока животное уйдет в лес", — отмечается в посте.