В Рязанской области увеличилась заболеваемость COVID-19

Но снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

В Рязанской области увеличилась заболеваемость COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 193 подтвержденных случая заболевания, что превышает показатель заболеваемости предыдущей недели на 14,9%.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемость с гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 6 451 случай болезни, что ниже предыдущей недели на 14%.

Ранее инфекционист Малышев заявил об эволюции коронавируса