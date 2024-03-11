В Рязанской области открыли Чемпионат мира по полиатлону

В Рязанской области открыли Чемпионат мира по полиатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

10 марта в ФСК «Планета спорта» Сасовского МО состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по полиатлону 2024 года в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из: Азербайджана, Белоруси, Казахстана, Мавритании, Туркменистана, Узбекистана, России.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились: глава администрации Сасовского муниципального округа Рязанской области Евгения Ивановна Рубцова, замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Юрьевич Шабанов, президент международной ассоциации полиатлона, Евгений Евгеньевич Столяров, президент всероссийской федерации полиатлона, Олег Александрович Лисов, главный судья соревнований Сергей Викторович Икрянников.

В концертной программе выступила солистка Любовь Ким и танцевальная студия «Креатив» Муниципального культурного центра. Затем, с творческим номером выступили учащиеся детской школы искусств Ирина Царапкина и Анна Кузнецова, преподаватель Екатерина Кузнецова. И завершили концертную программу мероприятия — танцевальная студия «Креатив».

По окончании церемонии открытия прошел первый вид соревнований — силовая гимнастика, где россиянкой Смолиной Ириной был установлен абсолютный рекорд в сгибании разгибании рук в упоре лежа на полу. Ирина выполнила это упражнение 177 повторений.

11 марта пройдет второй вид соревнований — стрельба из пневматического оружия.