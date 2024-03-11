В Рязанской области 12 марта ожидается небольшой снег и до +2 градусов

Во вторник, 12 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

В Рязанской области 12 марта ожидается небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 12 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -3, +2 градусов.