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В Рязанской области 12 марта ожидается небольшой снег и до +2 градусов
Во вторник, 12 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

В Рязанской области 12 марта ожидается небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 12 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -3, +2 градусов.