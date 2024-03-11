В Рязани выставили на продажу гостиницу в бывшем ТЦ «Полсинаут»

Гостиницу, которая раньше называлась «Гранд-отель», продают на 178 млн 480 тыс. рублей.

В Рязани выставили на продажу гостиницу в бывшем ТЦ «Полсинаут». Объявление появилось на сайте Avito.

Гостиницу, которая раньше называлась «Гранд-отель», продают на 178 млн 480 тыс. рублей. Она находится на третьем этаже здания. Номерной фонд составляет 17 номеров, из них пять класса люкс. Также имеется ресепшн, кастелянская, помещение ресторана и два кабинета для персонала.

Общая площадь помещений гостиничного комплекса равна 1 552 кв. м.