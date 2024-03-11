В России введут выплату совершеннолетним детям участников СВО в случае гибели родителя

Отмечается, что правительство должно рассмотреть вопрос до 1 апреля 2024 года.

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о единовременной выплате совершеннолетним детям участников СВО в случае гибели родителя. Об этом пишет URA.RU cо ссылкой на документ.

Отмечается, что правительство должно рассмотреть вопрос до 1 апреля 2024 года.

«Рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего, имеющих право на получение такой выплаты», — говорится в перечне поручений главы государства.