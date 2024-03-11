Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-2°
Втр, 12
-1°
Срд, 13
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 103
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
5 707
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 462
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
7 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
Отмечается, что выдавать кредиты молодым заемщикам нужно под три процента годовых сроком до 50 лет.

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что выдавать кредиты молодым заемщикам нужно под три процента годовых сроком до 50 лет. Первоначальный взнос должен составлять 15 процентов. В столицах льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны его сумма ограничивалась бы 12 миллионами.

Помимо этого, необходимо предоставлять молодым специалистам госсертификат на оплату части первоначального взноса при условии вступления в брак до 30 лет.