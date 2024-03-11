В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи

Отмечается, что выдавать кредиты молодым заемщикам нужно под три процента годовых сроком до 50 лет.

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи. Об этом пишут « Известия ».

Отмечается, что выдавать кредиты молодым заемщикам нужно под три процента годовых сроком до 50 лет. Первоначальный взнос должен составлять 15 процентов. В столицах льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны его сумма ограничивалась бы 12 миллионами.

Помимо этого, необходимо предоставлять молодым специалистам госсертификат на оплату части первоначального взноса при условии вступления в брак до 30 лет.