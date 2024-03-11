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В России предложили обязать мигрантов покидать страну за работу не по профилю
Для трудоустройства иностранцам нужно будет получить специальный документ.

Мигрантов, приехавших в Россию в рамках организованного набора, могут обязать покинуть территорию страны, если они будут работать не по профилю. Соответствующий проект закона по поручению правительства разработал Минтруд, сообщают «Известия».

Для трудоустройства иностранцам предлагается получить специальный документ, который будет подтверждать право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя.

«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста», — пояснили в пресс-службе Минтруда.