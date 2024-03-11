В Подмосковье пациентка частной клиники обвинила охранника в изнасиловании

В Подмосковье пациентка частной клиники обвинила охранника в изнасиловании. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, 40-летняя Татьяна в феврале прошла курс реабилитации в клинике. Там она познакомилась с сотрудником службы безопасности. По ее словам, уже после выписки охранник позвонил ей и пригласил на свидание, где женщина употребила спиртное.

Через два дня она решила снова пройти лечение и поехать домой. Но охранник ее не отпустил и заставил пить еще и еще, а потом изнасиловал.

Татьяна написала заявление в полицию.