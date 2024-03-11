В Пермском крае в ДТП погиб пациент «скорой»

В Пермском крае в ДТП погиб пациент «скорой». Об этом со ссылкой на краевую полицию сообщило РИА Новости .

Авария произошла в воскресенье, 10 марта, на улице Всеобуча.

По информации ведомства, седан BMW врезался в машину «скорой», ехавшую впереди. Предварительно установлено, что водитель иномарки был пьян и не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате пострадали оба водителя и два пассажира УАЗ, их госпитализировали в медучреждение. Пассажир, находившийся в автомобиле «скорой», умер на месте. «По данному факту в ОМВД округа зарегистрирован материал проверки», — сообщили в ведомстве.