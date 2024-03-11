В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

В Москве женщина умерла после операции в частной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 40-летняя женщина 28 февраля легла на плановую операцию по женской линии в столичную клинику на улице Каланчевской. После операции женщина долго не выходила из наркоза. Ее перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Девять дней врачи боролись за ее жизнь, но женщина скончалась от остановки сердца, не приходя в сознание.

По словам родственников погибшей, врачи Склифа видели причину трагедии в неправильном наркозе, сделанном в частной клинике.

Полиция начала проверку.