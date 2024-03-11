В Ленобласти мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу своей падчерицы
В Ленобласти мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу своей падчерицы. Об этом сообщает «
Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки.
Отмечается, что шестиклассница пришла на ночевку к 16-летней соседке. Они распивали спиртное с ее отчимом, по словам девочки, мужчина платил им по 500 рублей за каждый выпитый стакан водки.
Через какое-то время девочке стало плохо и ее уложили спать, в это время мужчина воспользовался ее состоянием и изнасиловал.
Возбуждено уголовное дело.