В Ленобласти мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу своей падчерицы

В Ленобласти мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу своей падчерицы. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки.

Отмечается, что шестиклассница пришла на ночевку к 16-летней соседке. Они распивали спиртное с ее отчимом, по словам девочки, мужчина платил им по 500 рублей за каждый выпитый стакан водки.

Через какое-то время девочке стало плохо и ее уложили спать, в это время мужчина воспользовался ее состоянием и изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело.