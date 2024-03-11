В Ленобласти дворник надругался над дочерью знакомой

В Ленобласти дворник надругался над дочерью знакомой. Инцидент произошел в деревне Рапполово. Об этом стало известно после того, как мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию, сообщил источник РЕН.ТВ.

«Женщина заявила правоохранителям, что ее знакомый, работающий дворником, надругался над ее дочерью в период с 9 по 10 марта», — сообщил собеседник телеканала.

Подозреваемого задержали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.