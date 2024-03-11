В Калужской области задержали студента, который планировал устроить теракт в здании суда

В Калужской области задержали студента, который планировал устроить теракт в здании суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники спецслужб задержали 19-летнего третьекурсника филиала питерского университета путей сообщения. По версии следователей, он готовился поджечь или взорвать здание Калужского районного суда на Кутузова. Теракт он планировал устроить во время празднования Рамадана.

Студента задержали в общежитии. В его комнате нашли компоненты для приготовления взрывчатки. Из этого набора он планировал сделать взрывное устройство.

Отмечается, что в 2023 году молодой человек принял ислам, теракт он планировал устроить на религиозной почве.