В Калининградской области восьмилетний мальчик случайно выстрелил в мать из винтовки в музее

В Калининградской области восьмилетний мальчик случайно выстрелил в мать из винтовки в музее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел 10 марта в музее «Старь» в поселке Низовье. Восьмилетний мальчик зашел в подсобку, где один из сотрудников музея оставил пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Мальчик взял ее в руки, хотел сфотографироваться и случайно выстрелил в маму.

Женщину госпитализировали. Ранение в руку оказалось несерьезным, мать отправили лечиться амбулаторно.

Проводится проверка.