В Госдуму внесли законопроект об отмене советского решения о передаче Крыма

Авторами стали представители обеих палат парламента. Они отметили, что передача Крыма состоялась в 1954 году, однако юридической силы у нее фактически не было. Это связано с тем, что были нарушены Конституция РСФСР (именно в ее состав входил крымский регион) и Конституция СССР.

В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Об этом сообщила « Российская газета ».

Авторами стали представители обеих палат парламента. Они отметили, что передача Крыма состоялась в 1954 году, однако юридической силы у нее фактически не было. Это связано с тем, что были нарушены Конституция РСФСР (именно в ее состав входил крымский регион) и Конституция СССР.

Уточняется, что по Конституции 1936 года у союзных органов государственной власти не было права принятия решений о передаче территорий от одной союзной республики к другой. В их ведении было лишь утверждение изменения границ между ними. Также отмечается, что в 1954 году не проводился референдум о принадлежности Крыма.

В законопроекте предлагается отменить решение о передаче Крыма Украинской СССР из соображений восстановления исторической справедливости. Вторая цель — «выбить почву из-под пропаганды сегодняшних властей Украины», которые активно используют тезис о якобы «оккупации» Крыма Россией в 2014 году.