В Госдуме предложили разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные машины
Предложение касается случаев, когда человеку угрожает опасность.
В Госдуме предложили разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные машины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в конце апреля — начале мая законопроект появится на обсуждении.
Автор идеи, депутат Сергей Колунов считает, что это важно, такие автомобили мешают быстро доехать до пациентов.
Предложение касается случаев, когда человеку угрожает опасность.