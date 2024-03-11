В Госдуме предложили разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные машины

Предложение касается случаев, когда человеку угрожает опасность.

В Госдуме предложили разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные машины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в конце апреля — начале мая законопроект появится на обсуждении.

Автор идеи, депутат Сергей Колунов считает, что это важно, такие автомобили мешают быстро доехать до пациентов.

Предложение касается случаев, когда человеку угрожает опасность.