В Госдуме предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил исключить средства физлиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Копия письма на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

Федоров отметил, что в настоящее время не подлежат страхованию денежные средства, размещенные иностранными агентами.

Данная норма была введена в законодательство в декабре 2022 года. С тех пор число физических лиц, признанных иностранными агентами, увеличилось более чем в два раза.

Данные лица продолжают получать средства из иностранных источников на ведение публичной антироссийской деятельности. Однако при наступлении страхового случая Россия обязуется компенсировать данным гражданам денежные средства.