В Госдуме назвали фейком «приказ Шойгу о дополнительной мобилизации»

Ранее в соцсетях начали распространять поддельный документ, в котором говорится о дополнительном наборе на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу о дополнительной мобилизации». Об этом сообщил портал RTVi .

По его словам, в России не планируются мобилизационные мероприятия.

«Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца „документ“», — сказал Картаполов.

«Документ», о котором идет речь, начали распространять в соцсетях и мессенджерах в начале марта. В нем утверждалось, что с 25 марта в России якобы объявят дополнительный набор на военную службу в рамках частичной мобилизации.