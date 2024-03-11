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В Госдуме назвали фейком «приказ Шойгу о дополнительной мобилизации»
Ранее в соцсетях начали распространять поддельный документ, в котором говорится о дополнительном наборе на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу о дополнительной мобилизации». Об этом сообщил портал RTVi.

По его словам, в России не планируются мобилизационные мероприятия.

«Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца „документ“», — сказал Картаполов.

«Документ», о котором идет речь, начали распространять в соцсетях и мессенджерах в начале марта. В нем утверждалось, что с 25 марта в России якобы объявят дополнительный набор на военную службу в рамках частичной мобилизации.