В Екатеринбурге спящий таксист попал в ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге водитель такси уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщил портал E1.ru .

Авария случилась рано утром в понедельник, 11 марта, на Широкой Речке.

Машина, в которой ехали две пассажирки, врезалась в автобус. По словам одной из пострадавших, водитель уснул за рулем.

«Девушка вторая, которая рядом сидела, видела, что он прямо как будто на руль упал», — приводит издание слова пассажирки. Она отметила, что у попутчицы сломан нос, а у нее самой возможно сотрясение. Сам водитель не пострадал.

По данным издания, девушек доставили в больницу. Осмотрев, их отпустили домой.