В ДТП на улице Семашко в Рязани пострадал 55-летний водитель «Рено»
Авария случилась 10 марта на улице Семашко, напротив дома 4. Столкнулись Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего рязанца и Renault Sandero под управлением 55-летнего местного жителя.
В ДТП на улице Семашко в Рязани пострадал 55-летний водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась 10 марта на улице Семашко, напротив дома 4. Столкнулись Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего рязанца и Renault Sandero под управлением 55-летнего местного жителя.
В результате пострадал водитель Renault. Ему оказана медицинская помощь.