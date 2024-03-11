В ДТП на улице Семашко в Рязани пострадал 55-летний водитель «Рено»

Авария случилась 10 марта на улице Семашко, напротив дома 4. Столкнулись Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего рязанца и Renault Sandero под управлением 55-летнего местного жителя.