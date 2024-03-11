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В Челябинской области мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них

В Челябинской области мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчину на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС в Кыштыме, чтобы проверить документы. Инспекторы заподозрили, что его права поддельные, и попросили выйти из машины. Водитель отказался и нажал на газ. Он сбил одного из правоохранителей и протащил его на капоте.

Полицейские начали погоню. Водитель бросил авто в лесу и попытался убежать, отстреливаясь от полицейских. Они открыли ответный огонь и задержали беглеца. Отмечается, что один из сотрудников получил пулевое ранение руки.

У задержанного забрали сигнальный пистолет «Байкал МР-371», переделанный под стрельбу травматическими патронами. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.