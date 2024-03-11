В Челябинской области 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве участника СВО

В Челябинской области суд приговорил 18-летнего Рустама Байжуменова, который обвиняется в убийстве участника спецоперации, к полутора годам лишения свободы. При этом ему грозило 15 лет тюрьмы. Об этом сообщило РИА Новости.

Погибший боец СВО 37-летний Максим Никитин был доставлен в фельдшерско-акушерский пункт без сознания. Медикам рассказали, что он упал и ударился головой в баре, однако не вышел из комы и умер.

Сообщается, что между погибшим и Байжуменовым развязался конфликт в баре.

Обвиняемый заявил, что просто защищался и свою вину не признал.

По словам адвоката, военный пытался заступиться за девушку, которую обидел Байжуменов.

По данным агентства, теперь Следственный комитет будет разбираться в обоснованности приговора.