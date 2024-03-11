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В Центральную Россию метеорологическая весна придет после 15 марта
Отмечается, что к 16 марта воздух будет прогреваться до плюс 9-10 градусов, что выше нормы.

В Центральную Россию метеорологическая весна придет после 15 марта. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что к 16 марта воздух будет прогреваться до плюс 9-10 градусов, что выше нормы.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, если говорить про центральные регионы, то в середине марта максимальные дневные температуры составляют плюс 10-13 градусов.

«Климатическая весна по новым нормам приходит в средних широтах 20-21 марта. Именно в это время происходит перелом, когда среднесуточные температуры уже станут положительными. Это значит, что плюсовые значения будут наблюдаться не только днем, но и ночью», — объяснила синоптик.