В Александро-Невском районе в ДТП с двумя легковушками погиб человек
Авария произошла в понедельник, 11 марта, около 16:00, в селе Благие.
В Александро-Невском районе в ДТП погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в понедельник, 11 марта, около 16:00, в селе Благие.
По предварительной информации, столкнулись Renault Logan и Honda. 37-летний водитель Renault, житель Александро-Невского района, погиб на месте. 41-летнего мужчину, находившегося за рулем Honda, доставили в медучреждение.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.