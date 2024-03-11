В 13 районах Рязанской области планируют обновить освещение на дорогах

Общая сумма тендеров — 24,7 миллиона рублей.

В Рязанской области объявили три тендера на разработку проектов устройства освещения для автомобильных дорог в Рыбновском, Рязанском, Пронском, Старожиловском, Кораблинском, Скопинском, Ряжском, Ухоловском, Милославском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском районах на общую сумму 24,7 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области на первый тендер выделила девять миллионов 403 тысячи 975 рублей, на второй — семь миллионов 796 тысяч 641 рубль; на третий — семь миллионов 543 тысячи 226 рублей.

В документах указаны следующие населенные пункты и дороги, где нужно провести капитальный ремонт освещения:

населенный пункт Нарма от автодороги «Восход — Ермишь» — Торопово — Азеево — Нарма в Ермишинском районе;

населенные пункты Которово, Лазарево, Новая Деревня, Большой Кусмор, Курмыш, Ермолово на автомобильной дороге «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево» в Касимовском районе;

населенный пункт Залесное на автомобильной дороге «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» — Оськино — Муночь в Клепиковском районе;

населенных пунктах Белозерье, Тимохино, Ненорово, Прудки, Белое, Черное, Посерда на автомобильной дороге Спас-Клепики — Черное — Посерда в Клепиковском районе;

населенный пункт Кадом на автомобильной дороге мостовой переход через реку Мокша в рабочем поселке Кадом;

населенный пункт Рыбное на автомобильной дороге: от автодороги «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново» подъезд: Рыбное;

населенные пункты Руднево, Березово на автомобильной дороге «Пронск — Березово — Яблонево»;

населенный пункт Елшино на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» подъезд: Елшино — Болотово — Филимоново;

населенный пункт Большое Село на автомобильной дороге «Акулово — Старожилово — Пронск»;

населенный пункт Гремяки на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» подъезд: Гремяки — Марфина Слобода;

населенный пункт Альютово на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» подъезд: Альютово в Пронском районе;

населенный пункт Синь на автомобильной дороге «Мамоново — Синь»;

населенные пункты Бобровники, Кораблино на автомобильной дороге «Кораблино — Аманово»;

населенные пункты Столпцы, Татаркино, Мелекшино на автомобильной дороге «Столпцы — Мелекшино — Аристово»;

населенный пункт Тюшево на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» — Тюшево;

населенные пункты Мостье, Калинин, Ухолово, Дегтяные Борки на автомобильной дороге «Ухолово — Дегтяные Борки»;

населенные пункты Павелец, Большак на автомобильной дороге «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Скопинском районе;

населенные пункты Корневое, Пупки, Князево на автомобильной дороге «Коготково — Корневое — Князево» — станция Топилы в Скопинском районе;

населенные пункты Большая Алешня, Марчуки 1, Совка, Турово, Борщевое на автомобильной дороге «Большая Алешня — Турово — Борщевое» в Ряжском районе;

населенный пункт Покрово — Гагарино на автомобильной дороге «Милославское — Чернава — Липяги» в Милославском районе.

Отмечается, что участки дорог предварительно согласовываются с Дирекцией дорог Рязанской области.

Работы должны выполнить до 8 октября 2024 года.