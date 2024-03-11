Умер бывший актер Рязанского театра драмы Олег Рябцов

Заслуженный артист России служил в учреждении с 1963 по 1964 годы.

Умер бывший актер Рязанского театра драмы Олег Рябцов. Об этом сообщила «Российская газета».

Олег Рябцов родился в Иванове в 1939 году. С 1963 по 1964 годы он служил в Рязанском драматическом театре.

В 2004 году Рябцову присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Помимо театральных ролей, он снимался в фильмах и сериалах, среди них — «Хозяйка тайги» и «Русские деньги».