У некоторых россиян перестал работать мессенджер WhatsApp*

С проблемой столкнулись пользователи неофициальных клиентов приложения.

Мессенджер WhatsApp* перестал работать на некоторых смартфонах Huawei у российских пользователей. Об этом сообщает издание Business FM.

С проблемой столкнулись пользователи неофициальных клиентов WhatsApp. Россияне его устанавливают по той причине, что оригинального приложения в магазине AppGallery нет. Теперь при запуске неофициальных клиентов они выдают ошибку с требованием воспользоваться оригинальным приложением. Пропустить данную ошибку невозможно, так как программа сразу закрывается вместе с диалоговым окном.

Эксперт Сергей Половников в разговоре с BFM заявил, что единственным решением проблемы в долгосрочной перспективе является переход со смартфона Huawei на другое устройство с Android.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.