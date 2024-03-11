Студенты Рязанского медколледжа смогут получить выплату на водительские права

Размер ежемесячного пособия, порядок и условия его назначения установит правительство региона.

Студентам Рязанского медицинского колледжа, которые учатся по целевому договору, смогут получить выплату на водительские права. Об этом говорится в проекте о внесении изменений в закон об образовании, с которым ознакомился Vidsboku.

Речь идет об учащихся по специальности «Лечебное дело», которые по целевому договору должны после обучения трудоустроиться в фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты и врачебные амбулатории, расположенные в сельской местности.

Мера социальной поддержки в виде выплаты на получение «прав» категории «В» будет предоставляться во время обучения.

Размер ежемесячного пособия, порядок и условия его назначения установит правительство Рязанской области.