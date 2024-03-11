«Союзмультфильм» снова подал в суд на рязанских бизнесменов

Ответчиками стали два предпринимателя и организация.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали три иска в Арбитражный суд Рязанской области на двух предпринимателей и организацию за использование персонажей. Соответствующую информацию разместили в картотеке дел.

Согласно документации, «Киностудия «Союзмультфильм» требует от ИП Валентины К. компенсацию в размере 50 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки. ООО «Союзмультфильм» просит от предпринимателя 50 тысяч за нарушение авторских прав на персонажа «Винни-пух», а также требует оплатить судебные расходы на сумму 10 тысяч 683 рубля.

Кроме того, в документах указано, что «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подало иск к рязанскому ИП Игорю Б. о взыскании компенсации 50 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и 50 тысяч за авторские права на персонажа «Волк». Также истец просит выплатить прочие судебные расходы на сумму пять тысяч 332 рубля.

От ООО «Правомед» «Союзмультфильм» просит компенсацию в размере 50 тысяч рублей за нарушения прав на товарный знак и авторских прав на персонажа «Паровозик из Ромашково» — 50 тысяч рублей. Кроме того, организации нужно оплатить судебные расходы — пять тысяч 132 рубля.

Как указано в документах, заявления приняты, производства по трем делам возбуждены.