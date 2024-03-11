Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-2°
Втр, 12
-1°
Срд, 13
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
2 часа назад
261
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 159
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
5 767
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Союзмультфильм» снова подал в суд на рязанских бизнесменов
Ответчиками стали два предпринимателя и организация.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали три иска в Арбитражный суд Рязанской области на двух предпринимателей и организацию за использование персонажей. Соответствующую информацию разместили в картотеке дел.

Согласно документации, «Киностудия «Союзмультфильм» требует от ИП Валентины К. компенсацию в размере 50 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки. ООО «Союзмультфильм» просит от предпринимателя 50 тысяч за нарушение авторских прав на персонажа «Винни-пух», а также требует оплатить судебные расходы на сумму 10 тысяч 683 рубля.

Кроме того, в документах указано, что «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подало иск к рязанскому ИП Игорю Б. о взыскании компенсации 50 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и 50 тысяч за авторские права на персонажа «Волк». Также истец просит выплатить прочие судебные расходы на сумму пять тысяч 332 рубля.

От ООО «Правомед» «Союзмультфильм» просит компенсацию в размере 50 тысяч рублей за нарушения прав на товарный знак и авторских прав на персонажа «Паровозик из Ромашково» — 50 тысяч рублей. Кроме того, организации нужно оплатить судебные расходы — пять тысяч 132 рубля.

Как указано в документах, заявления приняты, производства по трем делам возбуждены.